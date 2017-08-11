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Niğde’de tır, kamyona çarptı: 1 yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Niğdede tır, kamyona çarptı: 1 yaralı

11 Ağustos 2017 15:54

Alınan bilgiye göre, Kaza Niğde-Adana otoyolu Çelemederesi viyadüğünde meydana geldi. Fatih A. yönetimindeki 34 BA 9011 plakalı tır, önünde seyir halinde olan 51 DL554 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır şoförü Fatih A. Tır içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Niğde AFAD ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri ağır yaralanan sürücü Fatih A.’yı sıkıştığı yerden kurtardı. Fatih A., sevk edilen 112 ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Yasin Esen


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