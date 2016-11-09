Efendibey Mahallesi Giray Sokak'ta bir apartmanın zemin katında tombala oynatıldığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri geçtiğimiz günlerde müşteri kılığında kumarhaneye girerek keşif yapmış, kumar oynatıldığı kesinleşmesinin ardından adrese başarılı bir operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda, tombala malzemeleri ile bingo makinesi ele geçirilmiş 68 kişi gözaltına alınmıştı.

Kumar

Kumar oynayan 68 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 219'ar lira, oynatan kişiye ise 15 bin TL ceza kesildi.



Yasin Esen

