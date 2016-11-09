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Niğde'de tombala oynatilan iş yeri mühürlendi

Niğde’de tombala oynatılan yer Niğde Valiliği tarafından mühürlendi. Kumar oynayan 68 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 219'ar lira, oynatan kişiye ise 15 bin TL ceza kesildi.


09 Kasım 2016 10:46

Efendibey Mahallesi Giray Sokak'ta bir apartmanın zemin katında tombala oynatıldığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri geçtiğimiz günlerde müşteri kılığında kumarhaneye girerek keşif yapmış, kumar oynatıldığı kesinleşmesinin ardından adrese başarılı bir operasyon gerçekleştirmişti. Operasyonda, tombala malzemeleri ile bingo makinesi ele geçirilmiş 68 kişi gözaltına alınmıştı.
Kumar
Kumar oynayan 68 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 219'ar lira, oynatan kişiye ise 15 bin TL ceza kesildi.
 

Yasin Esen
 

Etiketler: Niğde


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