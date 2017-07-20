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Niğde'de trafik kazası: 3 yaralı var

Niğde’de arızalı otomobilin seyir halinde başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Niğdede trafik kazası: 3 yaralı var

20 Temmuz 2017 08:10

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde-Kayseri yolu gümüşler kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre E.Ö. yönetimindeki 51 HK 798 plakalı otomobil arıza nedeni ile yolda yavaş yavaş Niğde merkez istikametine seyir halinde iken S.Ç. yönetimindeki 51 HU 363 plakalı otomobil sürücüsü E.Ö. yönetimindeki 51 HK 798 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çapmanın etkisi ile 51 HK 798 otomobil yol kenarına savruldu. Otomobillerin kaza yaptığı gören yoldan geçen vatandaşlar kazayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri araçta sıkışan E.Ö.’ye ve ismi öğrenilemeyen yaralı yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak 112 acil sağlık ekipleri ne teslim etti.

112 Acil sağlık ekipleri yaralı E.Ö., S.Ç. ve ismi öğrenilemeyen yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Mücahit Bilgi


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