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Niğde’de trafik kazası: 3’ü çocuk 6 yaralı

Niğde’nin Bor ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Niğdede trafik kazası: 3ü çocuk 6 yaralı

01 Ocak 2018 15:49
Niğde’de trafik kazası: 3’ü çocuk 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Bor ilçesi Modaş kavşağında M. D. (39) yönetimindeki 01 P 2310 plakalı hafif ticari araç ile R. K. yönetimindeki 38 HP 266 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda M.D. idaresindeki ticari araç takla atarak yol kenarındaki şarampole uçtu.

Her iki araçta da bulunan M. D. (35), N. D. (35), N. D. (8), R. D. (13), M.D. (2) ve M. Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde’de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. 8 yaşındaki N. D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobiller ise çekiciyle yoldan kaldırılarak yol trafiğe tekrar açıldı.

Ölüm kavşağı...

Kavşakta sürekli kaza olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini söyleyen görgü tanığı Murat Doğu, "Burada esnaflık yapıyorum. Bu kavşakta her daim küçük veya büyük kaza meydana geliyor. Bu yola kesinlikle önlem alınması gerekiyor. Bir radar veya trafik ışıkları şart. Çünkü sürekli kaza meydana geliyor. Bu kaza çok büyük bir kaza küçük çocuklar yaralandı, babası feryat içerisindeydi’’ dedi.

Yasin Esen

 

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