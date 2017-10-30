Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan ve nakleden şahıs yada şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada E.A., İ.S, M.K. ve Ç.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada E.A ‘nın üzerinde satışa hazır fişeklenmiş halde 18 paket toplamda 3,43 gram eroin maddesi ile 2,13 gram metamfetamin maddesi ve evinde yapılan aramada, yine satışa hazır fişeklenmiş halde 33 paket toplamda 9,74 gram metamfetamin maddesi, 1,04 gram esrar maddesi ve 37 adet uyuşturucu paketlemekte kullanılan küçük kilitli poşetler ele geçirildi.M.K. ve Ç.K. isimli şüpheliler de ise 15,03 gram eroin maddesi ile 7,29 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından mahkeme çıkarılan 4 kişiden E.A., M.K ve Ç.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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