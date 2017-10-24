Niğde'de uyuşturucu operasyonu:2 kişi tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İl genelinde uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan ve nakleden şahıs ya da şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada S.K. , E.E., A.K., E.H., F.K, N.A. ve N.A. gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada 10.33 gram eroin maddesi, 1.87 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen 7 kişiden E.H. ile F.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Yasin Esen



