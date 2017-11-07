Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

Kaza Niğde - Bor yolu üzeri Kemal Aydoğan Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 38 GT 862 plakalı otomobil, okuldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki E.B.K.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.B.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, öğrenci velileri, üst geçidin kullanılması için yollara tel örgü çekilmesini istedi.

Yasin Esen