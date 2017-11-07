Diğer
Kategoriler

Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

Niğde'de okuldan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı.

Niğdede yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

07 Kasım 2017 13:38

Kaza Niğde - Bor yolu üzeri Kemal Aydoğan Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 38 GT 862 plakalı otomobil, okuldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki E.B.K.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.B.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, öğrenci velileri, üst geçidin kullanılması için yollara tel örgü çekilmesini istedi. 

Yasin Esen

Etiketler: kaza, Niğde, öğrenci

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç