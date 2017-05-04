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Niğde’deki köylülerin maden ocağı endişesi

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde yapılacak kalsit maden ocağını istemeyen köylüler, köyün doğal güzellikleri ve su kaynaklarının kaybolması endişesi içerisindeler.

Niğdedeki köylülerin maden ocağı endişesi

04 Mayıs 2017 10:40

Toraman köyünde yaşayan köylüler, köyün üzerine yapılacak kalsit maden ocağının köydeki yeşil alanları, doğada yaşayan hayvanları ve doğal su kaynaklarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı için yapılacak maden ocağına karşı çıkıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Toraman köyü muhtarı Cafer Ünsal, maden ocağının kurulduğu zaman köydeki su kaynaklarının ve doğal yaşamın kaybolacağını söyledi.

Muhtar Ünsal, ‘‘Köyümüzün nüfusu 80 kişi ve yazın olduğu zamanlarda nüfusumuz iki katına çıkıyor. Maden ocağı kurulduğu zaman bizim köyümüzdeki içme suyumuz tamamen gidecek. Arazilerimizi suladığımız kaynak sularımız maden ocağı kurulduğu zaman yapılan patlamalar neticesinde bunlarda yok olacak. Maden ocağındaki çalışmaların tozu köyümüze gelecek. Yollarımız yeteri kadar dar, Maden ocağının tırları da köyden geçerse köyümüz yaşanmaz hale gelecek. Yetiştirdiğimiz meyvemiz ve sebzelerimiz mahvolacak. Biz bu doğal güzelliklerimizi kaybettiğimiz zaman bizi alsınlar nereye atarsalar atsınlar. Köyümüzün suyu ve doğal havası bozulursa köyün hiçbir anlamı kalmaz bizim de burada yaşamamızın anlamı kalmaz’’ dedi.

‘Yapılacak maden ocağındaki patlamalar evleri yıkma riski taşıyor’’

Muhtar olarak yetkili makamlara yazılar yazdığını söyleyen Muhtar Cafer Ünsal, ‘‘Köylüler çok büyük tepki gösteriyor. Çünkü köyümüze maden ocağı açıldığı zaman yaşama alternatifimiz yok.Köyümüzde yetişmiş olan badem ağaçlarımız , ormanlarımız, dağdaki yabani hayvanlarımızda maden ocağı yapıldığı zaman yok olacaklar.Maden ocağı kurulduğu zaman yapılan dinamitli patlamalar sonucunda kayaların köy üzerine düşme riski de var. Karşı tarafımızdaki köydeki maden ocağında yapılan patlamadan bile köyümüz etkilenirken, buraya yapılacak maden ocağındaki patlamalar sonucunda evlerimizin yıkılma riski ile de karşı karşıya kalma ihtimalide var’’ diye konuştu.

Yapılacak maden ocağının köyün doğal güzelliklerini bozacağını dile getiren köylülerden Mehmet Yenel, ‘‘Köyümüze maden ocağı inşa edildiği zaman bizim köyümüzdeki bütün doğallığımız kaybolacak. Maden ocağı inşaatının başlayacağı yer ile köyümüze gelen suyun kaynağı aynı yerde. Maden ocağı kurulduğu zaman suyumuz tahrip olacak. Rüzgar estiği zaman kurulacak maden ocağındaki tozların tamamı köyümüze gelecek.’’ dedi.

‘Maden ocağının yapılacağı yer arkeolojik olarak incelenmesi gerekiyor’

Endemik türdeki hayvanların yaşadığı ve maden ocağını kurulacak yerin arkeolojik anlamda incelenmesi gerektiğine vurgu yapan köy sakinlerinden Ruhi Deniz Yalçın, ‘‘Buralar bizim için hafta sonları ve yaz aylarında şehrin stresli ortamından kaçıp gelebildiğimiz yer. Köyümüze yapılacak maden ocağı kırım tesisiymiş. Ocağın yapılacağı bölge köyün içe suyunun ana kaynağı. Burada yapılacak maden ocağındaki patlamaların etkisi ile su kaynaklarının kılcallarında oynamalar olacak ve bunun sonucunda köy susuz kalacak. Su kaybolduğu zamanda köyün başka su ihtiyacını giderebileceği bir kaynak yok. Köyümüzdeki dağlarda yaşayan endemik tür hayvanlar var. Bu maden çalışmaları doğanın habitatını bozacak ve dağdaki hayvanlar yok olacaklar.

Maden ocağının yapılacağı yer arkeolojik anlamda incelenmesi gereken bir yer. Çok fazla tarihi kalıntılar var. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde maden ocağının hem köylülere hem doğaya ve herkese zararı olacaktır’’ diye konuştu. 

Mücahit Bilgi

Etiketler: köylüler, maden ocağı, Niğde


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