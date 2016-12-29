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Niğde'nin Bor İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Niğde'nin Bor İlçe Emniyet Müdürü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.


29 Aralık 2016 21:33

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda Tokat’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevi yaptığı dönemdeki konular nedeniyle yapılan araştırmalar sonunda Bor İlçesi Emniyet Müdürü N. M. T. hakkında soruşturma açıldı. Bor İlçe Emniyet Müdürü N.M. T. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bugün akşam saatlerinde Bor ilçesinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan N.M. T., sorgulanmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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