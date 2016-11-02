Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında TT Arena’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Nigel De Jong, Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçının zorlu geçeceğini belirten deneyimli futbolcu, “Lider ile karşılaşacağız. Kolay geçen maçımız olmadı. Kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Saha ve seyirci avantajımızı kullanıp bu mücadeleden ve evimizdeki tüm karşılaşmalardan galip ayrılmak istiyoruz" sözleriyle başladı” şeklinde konuştu.

“Türkiye ligi kaliteli”

Türkiye’den önce başka liglerde de forma giydiğini söyleyen Hollandalı futbolcu, “Her yerin artı ve eksileri var. Türkiye dışarıdan düşük kaliteli gibi görünebilir ama içine girdiğinizde böyle olmadığını fark ediyorsunuz. Türkiye'nin kaliteli bir ligi olduğunu düşünüyorum. Fizik kalitesi de oldukça iyi. Biraz daha yorum yapabilmem için daha fazla maç oynamam lazım. Böylece lig hakkında daha çok fikirlerim olacak” diye konuştu.

“Kendimi hazır hissediyorum”

Sakatlığını atlattığını ve hazır olduğunu vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, “Maçlarımızın seviyesi yüksek ve orada olmanız için tamamen hazır olmanız gerek. Ben de kendimi böyle hissediyorum. Kupa ve oyuna sonradan girdiğim iki lig maçım var. Taraftarımız önünde 11'de sahaya çıkabilirim. Kendimi hazır hissediyorum” ifadelerini kullandı.

"Emre, uluslararası futbolda bilinen biri"

Bu hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir’de forma giyen Emre Belözoğlu hakkında sorulan soruya, yıldız futbolcu şöyle yanıt verdi:

“Emre Belözoğlu'nu tanıyorum. Uluslararası futbolda önemli isimlerden biri. Türkiye Milli Takımı için de önemli isim. Yanılmıyorsam kendisine karşı da oynadım. Bütün rakiplerime karşı saygım sonsuz. Cuma gününü heyecanlı bir şekilde sadece Galatasaray ve Başakşehir taraftarları değil tüm Türkiye bekliyor. Ben de o maçın gelmesini, maçta sahada olmayı ve kazanmayı bekliyorum.”

"Teklif gelince düşünmeden kabul ettim"

Daha önce Galatasaray’dan teklif aldığını ama Amerika’yı tercih ettiğini açıklayan Nigel de Jong, “İyi ki de bu tecrübeyi yaşadım çünkü Avrupa'ya geri dönmeyi ne kadar istediğimi de anladım. Galatasaray'dan teklif gelince sadece nereye imza atacağımı sordum. Galatasaray 1 buçuk yıldır değil, çocukluğumdan beri tanıdığım bir takım. Hollanda'da çok sayıda Türk arkadaşlarım vardı. Galatasaray'dan teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim” dedi.

“Depay ile aramızda bir konuşma geçmedi”

Basında çıkan Manchester United’ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay ile bu konu hakkında görüşüp, görüşmedikleri sorusuna deneyimli oyuncu, “Odaklandığım tek konu Başakşehir maçı. Depay iyi bir oyuncu ama cevaplayacağım bir konu değil. Aramızda da herhangi bir konuşma geçmedi. İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum sadece... Ben şimdi 'Efsane olmak istiyorum' diyebilirim ama bunu sahada göstermeniz, ayaklarınızı konuşturmanız gerekir. İşimi iyi yapmak istiyorum. Bunu yaptıkça taraftar, camia ve kulüp takdir edecektir. Lig uzun bir maraton. Başakşehir şu anda lider. Beşiktaş da önemli rakibimiz. Fenerbahçe ise büyük bir camia ve geri döneceklerdir” diye cevap verdi.

"Dikine oynamayı seviyorum"

Defansif özelliklerinin ön plana çıktığını ancak ofansif de oynamayı sevdiğini belirten Hollandalı futbolcu, “Galatasaray'da oynuyorsanız top hep sizde oluyor. Otomatik olarak rakip sahada alan da buluyorsunuz. Hep dikine oynamayı; bu şekilde topu arkadaşlarımla buluşturmayı seviyorum. Tek ihtiyacım daha fazla maç oynamak ve süre alabilmek. Taraftarlar oynadığım sürece hem defansif hem de ofansif katkımı görecekler” açıklamasını yaptı.

"Fener’den önce lideri yenmeliyiz"

Fenerbahçe derbisini bildiğini ve Türkiye’nin en büyük derbisi olduğunu söyleyen Nigel de Jong, “Her futbolcu o maçta oynamak ister. Ama benim hafta hafta odaklanmam gerek. Cuma günü önemli bir karşılaşmamız var. Önce lideri yenmemiz gerekiyor. Her maçta oynamak isterim, Fenerbahçe mücadelesi de buna dahil. Nihai kararı hocamız verecek. O yüzden Cuma gününe odaklanıp, milli ara sonrası Fenerbahçe maçını düşünmek için çok zamanımız olacak” dedi.

“King Kong’u tercih ediyorum”

Pek çok takma adı olmasına rağmen King Kong’u tercih ettiğini açıklayan yıldız futbolcu, “Benim için orijinal pitbull Edgar Davids. Saha içinde kirli işleri yapacak oyunculara da ihtiyaç var. Şampiyonluğa oynayan zirvedeki tüm takımlarda bu tip isimler olur. Melo da bu tip bir oyuncuydu. Diğer orta sahalarımız da çok kaliteli isimler. Selçuk da Tolga da. Tolga defansif olarak da agresif bir isim. Orta sahada büyük bir rekabet var. Galatasaray formasını giydiğim sürece yüzde yüzümü sahaya yansıtacağım. Herkesin iyi kötü maçları olabilir” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort