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Nihat Doğan, Hanife'ye yüklendi!

Katıldığı izdivaç programında aradığı eş adayını bir türlü bulamayan ve işi şov boyutuna taşıdığı gerekçesiyle eleştirilen gelin adayı Hanife, Nihat Doğan'ın hışmına uğradı.

Nihat Doğan, Hanifeye yüklendi!

02 Kasım 2016 12:46

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Nihat Doğan izdivaç programlarına yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Evlilik makamının kutsal bir makam olduğunu ve bunu kimsenin istismar etmemesi gerektiğini belirten Nihat Doğan, "Evlilik kurumunu allak bullak ediyorlar. Evlilik kurumunu itibarsızlaştırıyorlar. Özellikle türbanlılara sesleniyorum. Bunun vebali var. Bunun vebalinin altında da kalırsınız. İzlemeyin kardeşim türbanlıları falan. 28 Şubat sürecinde umutları, hayalleri yıkıldı insaların türbanı çıkartmadılar diye. O gün cefasını onlar çekti, bugün sefasını bunlar sürüyor" şeklinde konuştu.

Etiketler: hanife, nihat doğan


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