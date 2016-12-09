Survivor'a katıldığı dönemde adından çok bahsettiren Nihat Doğan Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında 2011 yılında katıldığı 'Survivor' yarışması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YARIŞMAYI BIRAKTIM, ZOR İKNA ETTİLER"

Adadaki zorlukları gördükten sonra yarışmadan ayrılmak istediğini belirten Nihat Doğan, "Pilot 'Helikopterden atla' dedi. Ben de 'Atlarsam şerefsizim. Önce siz atlayın' dedim. Kurnazlık yapacağım diye sona kaldım, yanlış yaptım. Her kişi atladığında helikopter 10 metre geriye geliyor. 'Atlasana kardeşim' diye bağırdılar. Yüzmem o kadar iyi değil. Su burnumdan girdi. Yuttuğum suyun haddi hesabı yok. Ölüyordum, boğuluyordum. Kıyıya vardım, koluma ve bacağıma kramp girdi. Ayakkabımı bile çıkaramıyordum. 'İmdat, kurtarın beni' diye bağırdım. Taner'e 'Kurtar beni' dedim. Makara yapıyorum sandı, 'Kanka havada aşk kokusu var' diye cevap veriyor. Kızın birini görmüş, aşık olmuş. Kıyıya çıktım, yarışmayı bıraktım. 'Ben buraya ölmeye mi geldim, gidiyorum' dedim. Sonra 50 kişi geldi zor ikna ettiler. Acun, Esat falan geldi, 'Bir daha helikopter koymayacağız' dediler" ifadelerini kullandı.