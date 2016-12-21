Ankara'da sergi açılışı sırasında Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rus büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi, dün düzenlenen törenle ülkesine göndrildi. Tören sırasında görev yapan Ortadoks papaz ise Nihat Doğan'a benzetilince sosyal medya çalkalandı.

Konuyla ilgili Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında değerlendirmelerde bulunan Nihat Doğan, sosyal medyada yapılan yorumlara cevap olarak "Benzerliğe ben de çok şaşırdım. Bu kadar olay olacağını da tahmin etmiyordum. Memleketimizi seviyoruz abi... Eğer bu arkadaşımız buradaysa mutlaka yanına gideceğim" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

İşte sosyal medyayı sallayan o kare;