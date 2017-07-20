Diğer
Kategoriler

Nihat Hatipoğlu: “En kötü yönetim kaostan çok daha iyidir”

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, en kötü yönetimin kaostan çok daha iyi olduğunu söyledi.

Nihat Hatipoğlu: “En kötü yönetim kaostan çok daha iyidir”

20 Temmuz 2017 13:16

Ordu’nun Ünye İlçe Belediyesinin "Şühedanın İzinde" konferansına konuşmacı olarak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yaptığı açılış konuşmasında, “Peygamberimiz hayatı boyunca Müslümanların kardeşliğin üzerine titremiş, gönülleri Allah için buluşturmaya gayret etmiştir. O incitilse de incitmemiş ve ‘Ey Allah’ın kulları kardeş olun’ diyerek zalimlere karşı bizleri uyarmıştır" dedi. 

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların yoğun katılım gerçekleştirdiği program Nihat Hatipoğlu'nun sahne öncesi Emre Ermiş ve Saleh Sabr ekibinin hazırladığı 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nı seslendirildi.

“En kötü yönetim kaostan çok daha iyidir”
Programda konuşan Hatipoğlu, şehitlik ve peygamberlerin hayatlarından kesitler anlatarak, 15 Temmuz gecesinden bahsetti. Hatipoğlu, “Irak’ta ve Suriye'de yaşanan savaşların Müslümanlardan başka kimseye zarar vermedi. Bu ezana dokunmayın, bu bayrağa dokunmayın, bu milletin iffetine dokunmayın. Çünkü bir ülke giderse devlet gider. Şunu unutmayalım ki en kötü yönetim kaostan çok daha iyidir” diye konuştu.
Program sonunda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na Ünye'yi simgeleyen plaket ve ödül verdi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!