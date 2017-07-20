Nihat Hatipoğlu: “En kötü yönetim kaostan çok daha iyidir”

Ordu’nun Ünye İlçe Belediyesinin "Şühedanın İzinde" konferansına konuşmacı olarak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yaptığı açılış konuşmasında, “Peygamberimiz hayatı boyunca Müslümanların kardeşliğin üzerine titremiş, gönülleri Allah için buluşturmaya gayret etmiştir. O incitilse de incitmemiş ve ‘Ey Allah’ın kulları kardeş olun’ diyerek zalimlere karşı bizleri uyarmıştır" dedi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların yoğun katılım gerçekleştirdiği program Nihat Hatipoğlu'nun sahne öncesi Emre Ermiş ve Saleh Sabr ekibinin hazırladığı 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nı seslendirildi.

“En kötü yönetim kaostan çok daha iyidir”

Programda konuşan Hatipoğlu, şehitlik ve peygamberlerin hayatlarından kesitler anlatarak, 15 Temmuz gecesinden bahsetti. Hatipoğlu, “Irak’ta ve Suriye'de yaşanan savaşların Müslümanlardan başka kimseye zarar vermedi. Bu ezana dokunmayın, bu bayrağa dokunmayın, bu milletin iffetine dokunmayın. Çünkü bir ülke giderse devlet gider. Şunu unutmayalım ki en kötü yönetim kaostan çok daha iyidir” diye konuştu.

Program sonunda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na Ünye'yi simgeleyen plaket ve ödül verdi.