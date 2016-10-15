Yunusemre Belediyesi, 2. Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri kapsamında İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu’nu ağırladı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, İlçe Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, kardeş belediyelerden, yurt içi ve yurt dışından gelen temsilciler ve binlerce vatandaş katıldı. Söyleşi öncesi 11 Türki Cumhuriyetten sanatçıların oluşturduğu Yesevi Sanat Topluluğu sahne alarak türkü, ilahileriyle büyük beğeni topladı. Açılışta konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Anadolu’da pek çok eren, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, birçok Allah dostu yetişti. Burada Hz. Yunus Emre vesilesiyle onun ismini taşıyan bir belediye olarak bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Yunus Emre’yi anıyoruz, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yunus Emre ve pek çok gönül dostunun pınarlarından beslenecek, öğretilerini yeniden hayata geçireceğiz. İnsanoğlunun bu ruhu sökülmüş çağda buna ihtiyaç var. Bütün gençlerimizi bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor. Bu çağın Yunus’un öğretilerine ihtiyacı var. Biz belediye olarak bu düsturla adım atıyoruz. Bu anlayış insanlığa egemen olacak” ifadelerine yer verdi.

Gecede Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Melek Çerçi ve geceye katılan konuk protokol üyeleri, Yesevi Sanat Topluluğu üyelerine plaket ve hediye takdim etti.

Plaket takdiminin ardından semazenler, semah gösterisi gerçekleştirdi. Konser ve semah gösteriminin ardından sahneye çıkan İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu, izleyenlerden yoğun alkış aldı. Allah dostlarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Hatipoğlu,“İlçemizin adını aldığı Yunus Emre, peygamberimizin hicretinden 700 sene sonra yaşamıştır. Öğretileriyle bizlere ışık tutmuştur. Bu yol öyle güzel ki; bugüne kadar bozulmamış. Bu İslam’a kendini adamış Allah dostlarını unutmamak gerekir” dedi.

FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbesiyle ilgili konuşan Hatipoğlu, “15 Temmuz akşamı büyük bir travma yaşadık. Milletin bu direnişini sembolize eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı. O hain planları yapanlar başarılı olsaydı, bugün Türkiye çok farklı olurdu. O geceden sonra dikkat etmemiz gerekiyor. O yalnızca bir örnektir. Peygambersiz bir din kurmak istiyorlar. 'Muhammed Mustafa’ya gerek yok' diyorlar. Onun yerine başkalarını koyacaklar. Bu hasta anlayışa karşı ne olur uyanık olunuz. Allah onlara fırsat vermesin” şeklinde konuştu.

İslam dünyasının en büyük ve tek önderinin Hz. Muhammed (SAV) olduğunu belirten Hatipoğlu, konuşmasını şöyle tamamlandı: “Hz Yunus’un geçtiği bir yol var. Aynı yoldan birçok eren, Allah dostu geçti. Muharrem ayındayız. Muharrem ayının en önemli özelliklerinden biri peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç ettiği ay olmasıdır. Hz. Peygamber, Mekke’de Müslümanlar yaşayamaz hale gelince sahabesini gönderiyor. Kendisini bir başına bırakıyor. Öldürülmek isteniyor. Yakın dönemde tüm İslam liderleri bu tür suikastlerle öldürülmeye çalışılmıştır. Hz. Peygamberimiz de yaklaşık 30 kez öldürülmeye çalışılmıştır. Müslümanlar hep bertaraf edilmişlerdir. Allah, şerlerinden ümmeti korusun. Allah nebisi, bu tür suikastlerle karşı karşıya iken Mekke’de Cebrail onu uyarıyor. O gece Mekke’den Medine’ye göç ediyor. Bize düşen, bütün gayretimizle doğru yolda yürümek… Allah bize yardım edecektir. Mucizeler beklemeyelim. Mucizeler son peygamberle sona ermiştir. Bize düşen doğru yolda, Allah’ın yolunda yürümek. Muhammed Mustafa’dan başka bize önder yok”

Hatipoğlu’nun söyleşisinin sonunda sahneye eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sevilen profesöre plaket ve çiçek takdim etti.

Önder Aydın

