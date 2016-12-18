Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa “Peygamber’imizin izinde birlik, beraberlik ve kardeşlik” konulu bir program düzenledi. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler de seslendirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Kayseri’deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diledi. Mardin’in dinlerin ve dillerin kenti olduğuna dikkat çeken Vali Yaman, bunun böyle devam etmesinin temennileri olduğunu aktardı.

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise Türkiye’nin önemli bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına dikkat çeken Hatipoğlu, insanların artık zulme razı olmadığını ve göz yummadığını ifade etti.

“Bizim, Mekke ve Medine’nin sigortası Anadolu’muz var.” diyen Hatipoğlu; “Sanmayın sadece Türkiye, Türkiye’dir. Türkiye aynı zamanda Mekke’dir, Medine’dir. Umarım hep beraber bu ülkeye layık oluruz.” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Vali Mustafa Yaman, Nihat Hatipoğlu’na plaket taktim etti.

Mehmet Salih Keskin