Diğer
Kategoriler

Nihat Kazanhan davasında karar çıktı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın öldürülmesiyle ilgili 1’i tutuklu 5 polisin yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, tutuklu yargılanan polise 13 yıl 4 ay, 3 polise ise 5’er ay hapis cezası verdi.

Nihat Kazanhan davasında karar çıktı

11 Kasım 2016 13:56

Cizre’de 14 Ocak 2015’te evinin önündeki boş arazide oynarken isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan ile ilgili açılan davanın karar duruşması yapıldı. Cizre 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Özel Harekat polisi N.G. ile tutuksuz sanıklar Komiser Yardımcısı U.İ. ve Özel Harekat polisleri H.V., O.Ç. ve G.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Kazanhan’ın babası Mehmet Emin ve annesi Ayşe Kazanhan ile Şırnak, Diyarbakır, Ankara, Manisa ve İstanbul barolarından çok sayıda avukat katıldı.

Duruşmada söz alan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, kamu görevlilerinin her suçu işleyebileceği algısının yıkılması gerektiğini vurguladı. 

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi ise, Nihat Kazanhan'ın vurulduktan sonra hastaneye götürülmemesinin suçun kasten işlendiğini gösterdiğini kaydetti.

Daha sonra kararını açıklamak üzere duruşmaya ara veren mahkeme, Kazanhan'ın ölümüne neden olan ve tutuklu yargılanan Özel Harekat polisi N.G.'ye “haksız tahrik altında olası kasıt ile suçu işlediği” gerekçesiyle 13 yıl 4 ay, tutuksuz yargılanan 3 polise ise “suçu bildirmeme” suçundan 5'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan 1 polis ise beraat etti.

Abidin Yel 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!