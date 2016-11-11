Cizre’de 14 Ocak 2015’te evinin önündeki boş arazide oynarken isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan ile ilgili açılan davanın karar duruşması yapıldı. Cizre 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Özel Harekat polisi N.G. ile tutuksuz sanıklar Komiser Yardımcısı U.İ. ve Özel Harekat polisleri H.V., O.Ç. ve G.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Kazanhan’ın babası Mehmet Emin ve annesi Ayşe Kazanhan ile Şırnak, Diyarbakır, Ankara, Manisa ve İstanbul barolarından çok sayıda avukat katıldı.

Duruşmada söz alan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, kamu görevlilerinin her suçu işleyebileceği algısının yıkılması gerektiğini vurguladı.

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi ise, Nihat Kazanhan'ın vurulduktan sonra hastaneye götürülmemesinin suçun kasten işlendiğini gösterdiğini kaydetti.

Daha sonra kararını açıklamak üzere duruşmaya ara veren mahkeme, Kazanhan'ın ölümüne neden olan ve tutuklu yargılanan Özel Harekat polisi N.G.'ye “haksız tahrik altında olası kasıt ile suçu işlediği” gerekçesiyle 13 yıl 4 ay, tutuksuz yargılanan 3 polise ise “suçu bildirmeme” suçundan 5'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan 1 polis ise beraat etti.

Abidin Yel



