Nihat Zeybekci: 'Olağanüstü hali gerektiren şartlar ortadan kalktıktan sonra...'

Bakan Zeybekci, 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı. İran ambargosunu delmekle ilgili soru üzerine Zeybekci, "İran ambargosunu delmekle altı bankamızla uygulama yoktur. Böyle bir soruşturma da yoktur. Halk Bankası iler ilgili bir iddia var. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına İran'a karşı koyduğu ambargonun hiçbir enstrümanı Halk Bankası uygulamalarıyla delinmemiştir, ona muhalif bir uygulama olmamıştır" diye konuştu.

Olağanüstü halin kaldırılmasıyla ilgili olarak Zeybekci, "Olağanüstü hali gerektiren şartlar ortadan kalktıktan sonra hiç kimsenin böyle bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. 'Olağanüstü Hali gerektiren şartları ortadan kalktı' diyorsak hep beraber, ki kalkmamıştır henüz, bunun bir an önce kalkmasını bekliyoruz, talep ediyoruz. Çünkü olağanüstü halin Türkiye'de devam etmesi, Türkiye gibi global bir ekonomi olan dünya devleti olan bir ülkeye uygun değildir. Bir an önce gereklilikleri ortadan kalkmalı ve OHAL'de kalkmalı" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminde çokluk olduğunu belirten Zeybekci, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı da dahil olmak üzere bir çokluk var. 35 Bakanlık'tan 26 bakanlığa geldik. Ekonomi de ikiye ayrılmalı; Maliye-Finansman, Reel Ekonomi diye ikiye ayrılıp bu şekilde bir yapılanmaya gidilmeli. Ne kadar çok Bakanlık, o kadar çok koruma alınıyor refleksi ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle böyle olacaktır" dedi.

Ahmet Umur Öztürk

