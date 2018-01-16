Nijerya, 244 Boko Haram militanını serbest bıraktı

Nijerya ordusu, rehabilitasyondaki tedavilerinin tamamlanmasının ardından pişman olan 244 Boko Haram militanını serbest bıraktı. Kadın ve çocukları içeren grubun Borno eyaletinin valisine teslim edildiği belirtildi. Yetkililer, serbest bırakılanların topluma yeniden uyum sağlayabileceklerini belirtirken, bazı kesimler ise militanların pişman olup olmadıkları konusunda şüphe uyandırdıklarını söyledi.

Öte yandan, Boko Haram militanlarının 8 yıldır süren ölümcül faaliyetleri sonucu 20 bin kişi hayatını kaybetti.