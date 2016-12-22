Afrika ülkesi Nijerya’da 2.5 ton ‘plastik pirinç’ ele geçirildi. Lagos kentinde yakalanan 102 çuval plastik pirincin festival mevsiminde piyasaya sürülmesinin planlandığı açıklandı.

Pirincin kaynadıktan sonra çok yapışkan bir hal aldığını anlatan Lagos Gümrük Müdürü Haruna Mamudu, “İnsanlar bunları yeseydi ne olurdu, bilmiyoruz” dedi. Polis, ‘domatesli oilav için en iyisi’ ibareli sahte pirincin daha önceden piyasa sürülüp sürülmediği konusunda soruşturma başlattı.

Polis pirinci basına gösterirken, BBC muhabiri Peter Okwoche pirincin sıradışı biçimde gerçekçi yapıldığını, elleyince garip bir his uyandırmadığını söyledi.