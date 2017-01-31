Dünya Gıda Programı, bu eyaletlerde yaşayan 4.7 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini ve 1.8 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Dünya Gıda Programı tarafından Boko Haram’ın kontrol altına aldığı Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde saldırılar gerçekleştirdiği açıkladı. Özellikle Bene Şeyh köyü, Boko Haram'ın harap ettiği köylerden sadece bir tanesi oldu. Nijerya’nın kuzeyindeki Borno Eyaleti’nin Monguno kentindeki Bene Şeyh köyünde Boko Haram tarafından 3 binden fazla kişi öldürüldü ve binden fazla ev yakıldı. Bene Şeyh’in köy muhtarı Bulama Muhammed Chetima, köydeki marketlerin yakıldığını, marketlerde yiyecek, içecek bulamadıklarını söyledi.

Boko Haram saldırıları edeniyle eşi köyden kaçan 5 çocuklu Yagana Modu, “Çocuklarımın ve benim gıdaya ihtiyacımız var. En büyük problemimiz açlık” dedi.

Dünya Gıda Forumu Yetkilisi Ertharin Cousin, “Uluslararası Toplumdan Nijerya halkına sırtlarını dönmemelerini bekliyoruz. Bir grubun diğer grupla yaşadıkları sorunlar bizim sorumluluğumuzda değil. Ancak eğer çocuğunu bulamayan bir anne varsa, aç doğan bir çocuk varsa bu bizim sorunumuz” dedi.