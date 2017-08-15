Nijerya'da intihar saldırısı: 27 ölü, 83 yaralı

Nijerya'nın Konduga bölgesindeki pazar alanında terör örgütü Boko Haram intihar saldırısı düzenledi. Kadın canlı bombanın üzerindeki bomba düzeneğini infilak ettirmesinin ardından 27 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nijerya'nın Konduga bölgesindeki pazar alanında terör örgütü Boko Haram intihar saldırısı düzenledi. Kadın canlı bombanın üzerindeki bomba düzeneğini infilak ettirmesinin ardından 27 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.
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