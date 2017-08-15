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Nijerya'da intihar saldırısı: 27 ölü, 83 yaralı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı.

Nijeryada intihar saldırısı: 27 ölü, 83 yaralı

15 Ağustos 2017 22:26

Nijerya'nın Konduga bölgesindeki pazar alanında terör örgütü Boko Haram intihar saldırısı düzenledi. Kadın canlı bombanın üzerindeki bomba düzeneğini infilak ettirmesinin ardından 27 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Etiketler: nijerya


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