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Nijerya’da petrol kuyusunda patlama: 30 ölü

Nijerya'da bir petrol kuyusunda meydana gelen patlama nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijeryada petrol kuyusunda patlama: 30 ölü

17 Temmuz 2017 13:11

Nijerya'nın güneydoğusunda Cross River eyaletindeki Calabar kentinde bir petrol kuyusunda patlama sonucu yangın çıktı. Görgü tanıkları Calabar Serbest Ticaret bölgesindeki petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, polis tarafından yapılan açıklamada ise olayda 9 kişinin öldüğü ve yaralılar olduğu belirtildi. Polis, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ve araştırıldığını açıkladı. Öte yandan, patlamanın nedeninin ihmalkarlıktan kaynaklandığı ya da sabotaj olabileceği belirtildi.


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