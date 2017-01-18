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Nijerya’da uçaklar yanlışlıkla mültecileri vurdu: En az 100 ölü

Nijerya Hava Kuvvetleri, Boko Haram üyelerine yönelik olarak düzenlediği hava operasyonunda terör hedefleri zannederek bir mülteci kampını bombalaması sonucunda 100’den fazla kişi hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Nijeryada uçaklar yanlışlıkla mültecileri vurdu: En az 100 ölü

18 Ocak 2017 00:05

Nijerya Hükumeti, Boko Haram örgütüne karşı görevde olan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının yanlışlıkla sığınmacı kampını bombalayarak, en az 100 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Olayda sığınmacıların yanı sıra, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü adına çalışan Nijeryalılar ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi üyelerinin de ölen ve yaralananlar arasında olduğu kaydedildi.

Nijerya’nın Borno eyalet hükumeti görevlileri yaralıların tahliyesini ve tedavisini koordine ederken, Nijerya Ordusunda görevli Tümgeneral Lucky Irabor ise, Kamerun sınırı yakınlarındaki Rann kentinin kuzeydoğusunda kaza sonucu bombalamanın yapıldığını belirtti.

Nijerya Hava Kuvvetlerinin sivilleri kasıtlı olarak hedef almayacağını ifade eden Luky Irabor, olayla ilgili soruşturma başlatılacağına dair söz verdi. Nijerya askeri sözcüsü Rabe Abubakar ise yaşanan olaydan üzgün olduklarını dile getirdi.

Ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram örgütüne karşı yürütülen bombardımanlarda daha önce de sivillerin de öldüğü iddia edilmişti.

Etiketler: nijerya


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