Nijeryalı forvet Denizli'de toprağa verildi

Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan müsabakada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sarayköyspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka'nın cenazesi ailesinin isteği üzerine Denizli'de toprağa verildi. Oğlunun acı haberini İrlanda'da alan baba Olatunde, oğlunun cenazesinin Denizli'de toprağa verilmesini istemesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınan cenaze, aile bireyleri ve futbolcu arkadaşları eşliğinde Gümüşler Mezarlığı'na götürüldü. Hristiyan olan Ekundayo'nun cenaze işlemleri kendi dini usullerine göre gerçekleştirilerek, mezarlıkta bulunan gayrimüslimler kısmında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında Nijerya Büyükelçiliğinin görevlendirdiği Papaz Samuel Opasho, törende dualar okudu.

“Baba Olatunde şikayetçi oldu”

Cenazeye, baba Olatunde Mawoyeka'nin yanı sıra, Ekundayo'nun sporcu arkadaşları, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Sarayköyspor Kulübü Başkanı İsmail Tekgül ve kulüp yöneticileri katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Olatunde, maç sırasında sahada ambulansın bulunmamasını eleştirdi. Sahada ambulans olması durumunda oğlunun kurtulma ihtimali olduğunu belirten Olatunde, yetkililerden şikayetçi olduğunu kaydetti. Cenaze işlemleri sırasında oğlunun başından ayrılmayan Olatunde, gözyaşlarına hakim olamadı. Olatunde'nin, “O benim oğlumdu, o benim her şeyimdi” sözleri yürek dağladı.

Öte yandan Olatunde'nin adliyede verdiği ifadesinde de şikayetçi olduğu ve oğlunun ailesinin yanına en son 4 ay önce geldiğini söylediği öğrenildi.

Ali İbileme

