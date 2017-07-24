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Nijeryalı kuryenin midesinden 1 kilo 80 gram kokain çıktı

Atatürk Havalimanı'nda Nijeryalı uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminde 55 adet kapsülün içinde 1 kilo 80 gram kokain ele geçirildi. Kuryenin sindirim sistemindeki kokain kapsülleri, çekilen MR'da ortaya çıkarıldı.

Nijeryalı kuryenin midesinden 1 kilo 80 gram kokain çıktı

24 Temmuz 2017 13:19
Nijeryalı kuryenin midesinden 1 kilo 80 gram kokain çıktı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika’nın başkenti Brüksel üzerinden İstanbul’a gelen Nijeryalı A.O.’yu takibe aldı. Polisin, risk analizi yöntemiyle Atatürk Havalimanı’nda yaptığı çalışmalarda Brüksel’den İstanbul’a gelen A.O. gözaltına aldı.

Sindirim sisteminde 55 kapsül kokain 

Polis, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği A.O.’nun valizinde yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlamadı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, O.’yu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen Nijerya uyruklu A.O.’nun midesinde kokain maddesi olduğu değerlendirilen 1 kilo 80 gram ağırlığında 55 kapsül ortaya çıktı. Narkotik polisi tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Nijeryalı kurye, 21 Temmuz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: eroin, kilo, Nijeryalı kurye


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