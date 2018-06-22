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Nijerya'ya 3 puan Ahmed Musa'dan!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Nijerya ile İzlanda karşı karşıya geldi. İşte Nijerya İzlanda karşılaşmasının geniş özeti ve detayları...

Nijeryaya 3 puan Ahmed Musadan!

22 Haziran 2018 21:17

Nijerya - İzlanda karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Nijerya ile İzlanda karşı karşıya geldi.

D Grubu'nda oynanan karşılaşmada Nijerya rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Afrika ekibine galibiyeti getiren golleri, transferde adı Galatasaray'la geçen Ahmed Musa kaydetti.

Bu sonuçla Nİjerya puanını 3'e yükseltti. İzlanda ise 1 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Nijerya Arjantin ile karşı karşıya gelecek. İzlanda ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

NİJERYA - İZLANDA KARŞILAŞMASININ GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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