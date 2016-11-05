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Nikah masasında transfer pazarlığı

Nikah masasında yaşanan transfer pazarlığı gülüşmelere neden oldu.

Nikah masasında transfer pazarlığı

05 Kasım 2016 21:09

Süper Lig’de uzun yıllar Eskişehir, Kayseri Erciyes ve Antalyaspor’da forma giyen eski futbolcu Mehmet Eren Boyraz hayatını öğretmen Merve Demir ile birleştirdi. Çiftin nikahını kıyan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, “Ereğli Belediyespor’a gelecek misin? İmzayı atayım mı?” diye sorarken, çiftin nikah şahitliğini yapan Trabzonspor Eski sportif Direktörü Süleyman Hurma da “İmza atmıyor, benden para istiyor” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Süper lig takımlarından Eskişehir, Kayseri Erciyes ve Antalyaspor’da uzun yıllar forma giydikten sonra futbolu bırakıp antrenörlük eğitimleri almaya başlayan Mehmet Eren Boyraz, Okul Öncesi Öğretmeni Merve Demir ile dünya evine girdi. Mehmet Eren Boyraz ile Merve Demir çiftinin nikah törenleri Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirildi. Çiftin nikahını Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hseyin Uysal kıyarken, şahitliklerini ise AK Parti Zonguldak milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Trabzonspor eski sportif direktörü Süleyman Hurma ile Kayserispor’un eski kalecisi Yusuf Soysal yaptı.

Nikah töreni sırasında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın eski futbolcu Mehmet Eren Boyraz ile yaptığı transfer pazarlığı ve Trabzonspor eski sportif direktörü Süleyman Hurma’nın sözleri gülüşmelere neden oldu.

"İMZA ATMIYOR, BENDEN PARA İSTİYOR"

Mehmet Eren Boyraz ile Merve Demir’in şahitliğini yapan ve şahitlik için imza atan Süleyman Hurma, “İmza atmıyor, benden para istiyor” demesi üzerine nikahı kıyan Belediye Başkanı Uysal kendisine, “Şimdi burada kimden alacaksın parayı” diye sordu. Mehmet Eren ise Başkan Uysal’a parayı anne ve babalardan alacağını söyleyerek espri yaptı. Nikah işlemleri tamamlanan çiftin nikah akdini imzalarken Mehmet Eren Boyraz’a Ereğli Belediyespor’a transfer olmasını öneren Başkan Uysal, “Eren Ereğli Belediyespor’a gelsin. Hoca olarak gelsin. Ereğli Belediyespor’a gelecek misin, imzayı atayım mı? Ereğli’de sizleri görmekten dolayı son derece mutluyuz” diyerek nikah akdini imzaladı.

Mehmet Eren Boyraz’ın bölgede yetişen çok önemli sporculardan birisi olduğunu belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu kendisini Arsenal ve Chelsea gibi takımlarda görmek istediğini söyledi. Çaturoğlu daha sonra evlilik cüzdanını Mehmet Eren Boyraz’a vererek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Etiketler: nikah masası


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