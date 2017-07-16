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Nikah Masasından Demokrasi Meydanına

Uşak'ta düzenlenen 15 Temmuz'u anma gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Bu gece evlenen çift düğün bittikten sonra evlerine gitmek yerine meydana geldi.

Nikah Masasından Demokrasi Meydanına

16 Temmuz 2017 14:26

Uşak'ta bir hafta boyunca düzenlenen 15 Temmuz'u anma etkinlikler dün akşamki finalle son buldu. Saat 22:00 Belediye önünde başlayan etkinlik 15 Temmuz şehitler meydanında sabaha kadar sürdü. Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlar sabah namazına müteakip evlerinin yolunu tuttu. Gecenin en renkli dakikaları saat 02:00 sularında yaşandı. Bu gece dünya evine giren Mehmet ve Sibel Ergül çifti düğünün bitiminde evlerine gitmek yerine meydana gelmeyi tercih etti.

Uşak Belediyesi'nin en büyük ortağı olduğu Uşak Taş İşletmeleri A.Ş (UTAŞ)'da çalışan damadın bu en güzel gününde arkadaşlarının birçoğu yanında olamadı. Ancak damat ve gelin onlara ve Uşaklılara bir sürpriz yaparak düğünlerinin bitimine müteakip saat 01:50'de 15 Temmuz şehitler meydanına gelerek sahneye çıktılar ve büyük alkış eşliğinde hemşehrilerini selamladılar.

Uşak Valisi Salim Demir ve eşi Nezahat Demir ile Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan beraber sahneye çıkarak yeni evli çifti tebrik ettiler. Nezahat Demir ve Halime Cahan geline hediyelerini takdim etti. Sahnede beraberce bir süre halkı selamladıktan sonra gecenin en güzel öz çekimini yaptılar.
Sahnede kısa bir konuşma yapan damat Mehmet Ergül en güzel günlerinde ,böyle bir gecede böyle bir meydanda olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 

Bayram Keleş


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