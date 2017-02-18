Nikah şahidi olmanın şartları nelerdir kimler nikah şahidi olamaz soruları çok aratılıyor. Çiftlerin resmi nikahının kıyılması için nikah şahitlerinin olması gerekiyor. Peki nikah şahidi olmanın şartları neler? Kimler nikah şahidi olamaz? 18 yaşını dolduran, akli dengesi yerinde olan herkes nikah şahitliği yapabilir. Kişinin annesi, babası ya da kardeşleri de nikah şahidi olabilir. Nikah şahidi olan kişilerin TC kimlikleri ile birlikte nikah kıyacak memura bildirmeleri gerekmektedir.

KİMLER NİKAH ŞAHİDİ OLAMAZ?

Çiftlerin en mutlu günlerine resmi olarak en az 2 kişinin tanıklık etmesi gerekir. Çiftler nikah şahitleri ile birlikte nikah masasına oturur ve nikahları kıyılır. Bu mutlu günlerine çiftlerin yakınları da eşlik eder. Nikah şahidi olmak için 18 yaşını doldurmak ve akli dengesi yerinde olması gerekmektedir. Çiftlerin yakın akrabaları da nikah şahidi olabilir.





