Diğer
Kategoriler

Nikah şahidi olmanın şartları nelerdir? Kimler nikah şahidi olamaz?

Nikah şahidi olmanın şartları nelerdir, kimler nikah şahidi olamaz sorularının cevapları haberimizde. Akrabadan nikah şahidi olur mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Nikah şahidi ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Nikah şahidi olmanın şartları nelerdir? Kimler nikah şahidi olamaz?

18 Şubat 2017 15:11

Nikah şahidi olmanın şartları nelerdir kimler nikah şahidi olamaz soruları çok aratılıyor. Çiftlerin resmi nikahının kıyılması için nikah şahitlerinin olması gerekiyor. Peki nikah şahidi olmanın şartları neler? Kimler nikah şahidi olamaz? 18 yaşını dolduran, akli dengesi yerinde olan herkes nikah şahitliği yapabilir. Kişinin annesi, babası ya da kardeşleri de nikah şahidi olabilir. Nikah şahidi olan kişilerin TC kimlikleri ile birlikte nikah kıyacak memura bildirmeleri gerekmektedir.

KİMLER NİKAH ŞAHİDİ OLAMAZ?

Çiftlerin en mutlu günlerine resmi olarak en az 2 kişinin tanıklık etmesi gerekir. Çiftler nikah şahitleri ile birlikte nikah masasına oturur ve nikahları kıyılır. Bu mutlu günlerine çiftlerin yakınları da eşlik eder. Nikah şahidi olmak için 18 yaşını doldurmak ve akli dengesi yerinde olması gerekmektedir. Çiftlerin yakın akrabaları da nikah şahidi olabilir.



 

Etiketler: nikah, nikah şahidi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!