Büyükler kategorisinde 7, Gençler kategorisinde ise 107 takım şampiyon olmak için ter dökecek. Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Aydın’ın il koordinatörlüğünde gerçekleşen organizasyonda Malatya şampiyonları 20 Kasım’da bölge grup şampiyonlarıyla karşılaşacak. Grup şampiyonları 23 - 24 - 25 Aralık’ta İstanbul’da Türkiye Finalleri için karşı karşıya gelecek. Halı saha ligiyle ilgili bilgiler veren koordinatör Yalçın Aydın, “Kısa bir süre içerisinde yine yoğun katılım aldık. Halı saha futbolu artık hayatın bir gerçeği. Bilinçli bir şe6kilde oynandığı zaman zevkli ve sağlıklı bir spor alanı. Bu lig sayesinde birçok birey ya sporla ilk kez tanışıyor ya da organizasyon boyunca düzenli spor yapıyor. Bine yakın sporcu bu ligde ter dökecek. Geçtiğimiz yıllarda Malatya çok iyi bir şampiyona ayağı oldu. İnşallah bu sezon da sakatlıksız belasız bir maç trafiği olur. Tüm sporcularımıza ve takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Mehmet Türel