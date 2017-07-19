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Niksar'da 3 yıllık yol sorunu çözülüyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 yıldır planlanan ama çeşitli engellerle karşılaşılan yol sorunu çözülüyor. Şifa konutlarından, Niksar Devlet Hastanesine çıkan yolun yapım çalışmalarına başlanıldı.

Niksarda 3 yıllık yol sorunu çözülüyor

19 Temmuz 2017 17:20

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Özdilek Özcan yaptığı açıklamada,"Bizler göreve geldiğimiz zaman yaklaşık 180 dönüm üzerine bir imar çalışması vardı. Bu çalışma bizden önceki yönetimin aldığı bir karardı. Hastanenin de bu bölgeye yapılmasıyla bu bölgede bir imar uygulaması yapılması kaçınılmaz oldu. Bizler hiçbir hemşehrimizin mağdur olmamasını kendimize hedef edinerek bir çalışma gerçekleştirdik. Burada okul, cami ve sosyal donatıları içinde barındıran bir 18'inci madde uygulaması yapmıştık. Ancak iki sefer hem plan uygulaması hemde 18 uygulaması bölge idare mahkemesince iptal edildi. Bizlerde buna istinaden Bölge İdare Mahkemesince iptal gerekçeleri gösteren maddelerde düzenlemeler yaptık ve tekraren başvurduk. Ancak Bölge İdare Mahkemesi tekrardan bu imar düzenlemesini iptal etti. Bu ikinci uygulamanın akabinde yapılan ve 3194 sayılı imar kanunun 18'inci maddesince belirtilen terklerin yapılmadığı konuyu Bölge İdare Mahkemesi iptal edince burada yaşayan hemşehrilerimiz mağdur oldu. Tabi burada lokal çalışmalar devam edince ister istemez burada yaşayan hemşehrilerimizin burada ki beklentileri ciddi derecede yükseldi. Özel sektör eliyle yapılan konutlara hemşehrilerimiz taşındığında çok büyük mağduriyetler yaşadılar. Bizler bu süregelen sorunu sonunda aştık. Hemşehrilerimiz kendilerine ait yerleri belediyemize terk ederek çalışmalara başladık. İnşallah burada yaşan hemşehrilerimizi en kısa sürede tozdan ve çamurdan kurtaracağız. Yolumuzun tesfiyesi bitmesinin ardından kaplama çalışmalarına başlayacağız" dedi.
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Üç yıldır yaşanan mağduriyetten dolayı hemşehrilerinden anlayış beklediklerini söyleyen Özcan, büyük bir mücadelenin ardından artık yollarının en kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verdi. 

Sedat Özata


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