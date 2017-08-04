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Nilay Dorsa: Şarkıların tıklanma sayılarında şike var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 10. Çorlu Tarım Fuarı’nda bir traktör markasının tanıtımına katılan manken ve şarkıcı Nilay Dorsa, teknoloji ile birlikte albümlerin satmadığını söyledi. Dorsa, internette tıklama ve indirilme sayılarına şike bulaştığını iddia etti.

Nilay Dorsa: Şarkıların tıklanma sayılarında şike var

04 Ağustos 2017 16:57
Nilay Dorsa: Şarkıların tıklanma sayılarında şike var - Tıkla İzle

Tarım fuarına katılan Nilay Dorsa, "Çiftçilik zaten bizim bir çok alanda başarılı olduğumuz gibi tarımda da bence çok başarılıyız. Bugün de fuardayız ve ziyaretçiler tarafından ilgi de var. Çorlu’da olmak da güzel. Fuarda olmak da çok keyifli, yeni araçların tanıtımı için buradayız. Güzel, keyifli gidiyor" dedi.
Çalışmaları ve projeleri konusunda da bilgiler veren Dorsa, "'Vay be' adında bir single çıkardım. Gayet keyifli gidiyor. Birkaç ay oldu. Yaz ayı nedeniyle turnedeyiz, konserlerimiz var. Gerek yurt dışı, gerek değişik illerde şehir şehir Türkiye’nin dört bir yanını geziyoruz. Özellikle tatil beldelerinde daha çok sevenlerimle buluşuyorum, gayet güzel, keyifli geçiyor" diye konuştu.
Yeni projeleri konusunda da açıklamalarda bulunan Nilay Dorsa, "Yeni sezonla beraber bir televizyon programı projemiz var. İçeriğini anlatmayayım, sürpriz olsun. Onun dışında bir film projemiz var. Oyunculuk konusunda bazı denemelerim olmuştu. Ama zaman ayıramamıştım, sahneden dolayı ama yeni sezonda hem televizyona hem oyunculuğa biraz ağırlık vermek istiyorum. Onun dışında single çalışmam da olacak yeni şarkılarla sevenlerimle buluşacağım" şeklinde konuştu.

"Bir şey rağbet görünce şike devreye giriyor"
İnternetten şarkılara kolay ulaşımın etkilerinin sorulması üzerine Dorsa, "Dünya ilerledikçe teknoloji de ilerliyor. Teknoloji dünyasında, internet dünyasında yaşıyoruz son dönemde, tabii ki etkiliyor, single artık hiçbir şekilde satmıyor. İnternetten indirme sistemi ile çalışıyor. Artık şarkınız ne kadar tıklandıysa o kadar rağbet görmüş kabul ediliyor. Ne kadar tıklanmış ve ne kadar indirilmişse. Tüketim çılgınlığı aslında bir nevi, teknolojinin bir sonraki aşamasında bizi neler bekliyor insanlarda muamma çünkü bunda da şike olmaya başladı. Nasıl ki bir şey rağbet görünce şike mutlaka devreye giriyor. Bakıyorsunuz bir sanatçı bir şarkı çıkarıyor. Bir gecede bir milyon, iki milyon, üç milyon tıklanma oluyor. Bu biraz abartılı ve şaşırtıcı. Onun için o tıklanmalarla da oynanılıyor ne yazık ki. Bu da tabii ki bizim gibi özellikle yeni nesil, bir şeyler yapmaya çalışan kişilerin hevesini veya emeğini de bir şekilde zedeliyor ve kırıyor. Köşeleri her alanda olduğu gibi müzik sektöründe de birileri tutmuş durumda. Onların arasında rakipsiniz ve bir şekilde öne çıkmak amacındasınız. O yüzden de zorlanıyoruz açıkçası" dedi.

"Organik kalmak her daim güzel"
Kendisine tıklanma sayılarını arttırma yönünde teklif gelip gelmediği sorusuna da yanıt veren Dorsa, "Sosyal medya danışmanları var. Sosyal ağlarda, mecraları yükseltelim, tıklanmayı yükseltelim, takipçiyi yükseltelim diyorlar. Ama organik kalmak her daim daha güzel diye düşünüyorum. Ben her şeyin yalın ve sade, doğru olmasından yanayım. O yüzden doğrucu bir tavrım var. Bir şeyin içine şike girdiği zaman insanlar bunu hissediyorlar ve biliyorlar. Komik duruma düşenler de oluyor. O yüzden de kendi emeğinizle bir yerlere gelmek daha doğru" açıklamasında bulundu.

Serdar Şahin

 


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