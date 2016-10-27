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Nilgün Belgün’den sevenlerine unutulmaz gece

Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı müzikli, danslı tek kişilik oyunuyla Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sahne alan Nilgün Belgün izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Nilgün Belgünden sevenlerine unutulmaz gece

27 Ekim 2016 00:31

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün, “Nilgün Begün’le Aşk ve Komedi” isimli tek kişilik oyunu ile Gebzelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde Gebzelilerle buluşan Nilgün Belgün oyunu izlemeye gelenleri kimi zaman güldürdü kimi zaman ağlattı. İki perdelik gösteride Belgün, hayatını, anılarını, tecrübelerini şarkılar ve danslar eşliğinde izleyicileriyle paylaştı.

“Salonunuza hayran oldum”

Gebze’ye ilk defa gelen ve Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ile ilgili konuşan oyuncu Nilgün Belgün, “Gebze’ye ilk defa geldim. Salonunuza hayran oldum. Ses sistemi harika, salon çok güzel, odalar harika. Sahne müthiş güzel. Ben burayı çok beğendim. Seyirci de çok güzel. Seyircinin ayakları alışkın demek ki buraya” dedi.

“Ben açıkçası kadınlar için oynuyorum oyunu ama erkeklerde çok beğeniyor”

“Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı oyun ile ilgili bilgiler veren Belgün, “Oyunu gelip izlemek lazım. Bu bir kadın oyunu. Ben açıkçası kadınlar için oynuyorum oyunu ama erkeklerde çok beğeniyor oyunu. Bir kadın hayatı anlatıyorum. Benim hayatım bu aslında ama benim hayatımın önünde bir kadın hayatını anlatıyorum. Sanatçı olduğum için sanat hayatımda ki anılardan da bahsediyorum. Güldürmeyi seviyorum ben insanları. Güldürüyorum, eğlendiriyorum ama birazda hüzünlendiriyorum. Hayatın içinde hem gülmek hem üzülmek hepsi içiçedir. Gebze’yi çok beğendim tekrar gelmem isterim” şeklinde konuştu.

Büyük bir keyifle oyunu izleyen Gebzeliler oyunun sonunda Nilgün Belgün’ü ayakta alkışladı.

Etiketler: nilgün belgün


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