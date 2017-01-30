Gaziosmanpaşa Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki kadın üyelerinin en gençlerinden olan Sultan 2. Abdulhamid Han’ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, “Torununun Dilinden Kösem Sultan” konulu konferansa katıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde düzenlenen konferansı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da izledi. Nilhan Osmanoğlu, konferansta Osmanlı tarihinin en dikkat çekici isimlerinden Kösem Sultan’la ilgili bilinmeyenleri anlattı.

“Bu mu demokratik ülke?”

Sosyal medyadaki "ben de varım" kampanyasına katılarak, "Cumhurbaşkanımızı Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmamak için evet diyorum’’ diyen Osmanoğlu, oyunu ‘evet’ olarak kullanmasının birçok nedeni olduğunu ifade etti. Osmanoğlu, parlamenter sistemin dava adamı olarak öne çıkanlara engel olduğunu söyledi. Konuyla ilgili örnekler veren Osmanoğlu, “Benim oyun tabi ki ‘evet’ten yana oldu. Bunun birçok sebebi var. Parlamenter sistemin benim değerlerime, benim dava adamı gördüğüm kişilere hep zarar verdiğini düşünüyorum. Örneklendirecek olursak Adnan Menderes ve dava arkadaşları parlamenter sistem yüzünden asılmadılar mı? Bu şekilde şehit edildiler. Darbeler bu dönemde yapıldı. Kenan Evren, 'Bir sağdan bir soldan astık' dediğinde o gençler bu parlamenter sistem yüzünden gittiler. Sonrasında rahmetli Turgut Özal, Çankaya Köşkü’ne bu parlamenter sistem yüzünden hapsedilmedi mi? Zehirlendiğinde yardıma koşacak ambulans dahi gidemedi. Birçok örnek verebiliriz bununla ilgili. Parlamenter sistemde yaşadığımız zorluklarla ilgili birçok örnek verebiliriz. Cumhurbaşkanımız okuduğu şiir yüzünden siyasi yasaklı hale gelmedi mi? İmam Hatipler kapatıldı, başörtülü kızlarımızı yerlerde sürüklediler. Bu parlamenter sistem yüzünden. Bu mu demokratik ülke? Kılıçdaroğlu diyor ya, 'Neyinize yetmedi parlamenter sistem' diye. Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık. O yüzden biz başkanlık sistemine evet diyoruz” dedi.

“Bunu hiçbir zaman kaybettiremezler”

Osmanoğlu 15 Temmuz ile ilgili soruyu da cevapsız bırakmadı. Tarihi ile olan bağları koparılmaya çalışılan bir milletin 15 Temmuz’da hiç beklenmedik bir tepki verdiğini söyleyen Osmanoğlu, “Daha öncesinde biz kendi aramızda konuşuyorduk, böyle bir savaş çıksa biz nasıl reaksiyon veririz. Acaba Çanakkale’deki şehitlerimiz gibi biz de çıkabilir miyiz, silah tutabilir miyiz, savaşabilir miyiz? Bunları konuşuyorduk. Çıkardığımız sonuç hiçte olumlu değildi. Belki birçoğunuzun öyledir. Ama sonrasında 15 Temmuz’da insanların kendisinin dahi idrak edemeyeceği reaksiyonlar oldu. Ertesi gün 'Sen bunu nasıl yaptın?' diye sorsan, 'Bilmiyorum' der. Birçok partiyi, birçok ideolojiyi kendi çatısı altında toplayan o vatan duygusu var ya, o aşk. İşte bu kaybettirilemeyen şeyle savaştı. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu hiçbir zaman kaybettiremezler” diye konuştu.

Konferans sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, günün anısına Nilhan Osmanoğlu’na plaket takdim etti. Konferansa katılan vatandaşlar da Nilhan Osmanoğlu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Serdal Altıntepe