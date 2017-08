Nilüfer Müzik festivali başladı

Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da her türden müzikal beğeniye hitap eden zengin sanatçı listesiyle on binlerce kişiyi buluşturdu. Festival kapsamında Cihan Mürtezaoğlu, In Hoodies, Gaye Su Akyol, Adamlar, Bubituzak, Flört, Gevende, Duman, Sattas, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Büyük Ev Ablukada: Fırtınayt, Akın Sevgör, Jakuzi, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, İlhan Erşahin, Kaan Düzarat, Hey! Douglas gibi son dönem yerli sahnenin öncü isimlerinin yanı sıra dünya sahnesinden Erik Truffaz, Txarango, Men With a Plan, La Caravane Passe, Dubioza Kolektiv ft. Dzambo Agusev, Maximo Park gibi isimler de müzikseverlerle buluşacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Nilüfer Müzik Festivali, Türkiye’de bir kamu kurumu tarafından düzenlenen en büyük festival olma özelliği taşıyor. Avrupa Festivaller Birliği “YOUROPE”a Türkiye’den üye olan tek kamplı festival olan festival, 260 dönümlük ormanlık alanda pek çok sürprize de ev sahipliği yapacak. Festivalde gerçekleştirilecek atölyeler, oyun alanı, tasarım stantları, farklı ve yerel yeme-içme duraklarıyla katılımcılara bol müzik, bol eğlence veriliyor. 3 farklı sahne kuruldu. ve aralıksız müziğin olacağı festival alanında binlerce kişi de kamp yapıyor. Bugün başlayan festival 3 gün sürecek.

Serkan Akkuş