Diğer
Kategoriler

Nilüfer Müzik festivali başladı

Nilüfer Belediyesi’nin Bursa’da ilkini 2015 yılında 'Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel' sloganıyla düzenlediği Müzik Festivali, bu yıl da meraklılarını müziğin farklı sesleri ile buluşturdu. 10-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, 12 ülkeden 60’tan fazla sanatçıyı ağırlayacak.

Nilüfer Müzik festivali başladı

10 Ağustos 2017 17:05

Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da her türden müzikal beğeniye hitap eden zengin sanatçı listesiyle on binlerce kişiyi buluşturdu. Festival kapsamında Cihan Mürtezaoğlu, In Hoodies, Gaye Su Akyol, Adamlar, Bubituzak, Flört, Gevende, Duman, Sattas, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Büyük Ev Ablukada: Fırtınayt, Akın Sevgör, Jakuzi, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, İlhan Erşahin, Kaan Düzarat, Hey! Douglas gibi son dönem yerli sahnenin öncü isimlerinin yanı sıra dünya sahnesinden Erik Truffaz, Txarango, Men With a Plan, La Caravane Passe, Dubioza Kolektiv ft. Dzambo Agusev, Maximo Park gibi isimler de müzikseverlerle buluşacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Nilüfer Müzik Festivali, Türkiye’de bir kamu kurumu tarafından düzenlenen en büyük festival olma özelliği taşıyor. Avrupa Festivaller Birliği “YOUROPE”a Türkiye’den üye olan tek kamplı festival olan festival, 260 dönümlük ormanlık alanda pek çok sürprize de ev sahipliği yapacak. Festivalde gerçekleştirilecek atölyeler, oyun alanı, tasarım stantları, farklı ve yerel yeme-içme duraklarıyla katılımcılara bol müzik, bol eğlence veriliyor. 3 farklı sahne kuruldu. ve aralıksız müziğin olacağı festival alanında binlerce kişi de kamp yapıyor. Bugün başlayan festival 3 gün sürecek. 

Serkan Akkuş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!