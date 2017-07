Nilüfer Rahvan At Yarışları nefes kesti

Kayapa Futbol Sahası’nda düzenlenen yarışlara bu yıl Bursa, Kütahya, Aydın, Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 200 at katıldı. Rekor yarışmacının olduğu yarışlara rahvan tutkunları büyük ilgi gösterirken, kıyasıya mücadele yaşandı. Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü iş birliğiyle 11 ayrı kategoride gerçekleşen yarışlarda yaklaşık 35 bin lira para ödülü verildi. Büyük heyecana sahne olan yarışlar sonunda baş kategorisinde Süleyman Avcı birinci, Karanfil Kardeşler ikinci, Bedri Canbay ise üçüncü oldu.

Başaltı kategorisinde ise Mustafa Dinçbaş ilk sırayı alırken, büyük ilgi çeken kadınlar özel kategorisinde ise birinciliği Elvan Ersoy elde etti. Sıcak havaya rağmen nefes kesen yarışlar sonundan köylü dörtnal kategorisinde Engin Kesdoğan, tozkoparan kategorisinde Mehmet Kuş, 3’lü taylar kategorisinde Serhat Erişte, 4’lü taylar kategorisinde Mehmet Barut, taze beşli kategorisinde Canbaz Hafız, deste kategorisinde Mehmet Karaca, küçük orta kategorisinde İsmail Gedizlioğlu, büyük orta kategorisinde Salih Şimşir ilk sırayı alan isimler oldu.



Dereceye girenler kupa, madalya ve para ödüllerini Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Naci Kale ile Başkan Danışmanı Ali Karamık’ın elinden aldı. Yarışlar öncesi gösteri yapan Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu. Kortej yürüyüşünün ardından konuşan Başkan Vekili Naci Kale, yarışların bundan sonra 'Nilüfer Rahvan At Yarışları' adıyla yılda bir kez düzenleyeceğini söyledi. Naci Kale, “Daha önce Kayapa ve Akçalar mahallelerimizde bir yılda iki ayrı yarış tertipliyorduk. Bu yıldan itibaren yarışları tek organizasyonda birleştirdik. Bu yıl Kayapa Mahallesi'nde düzenleyeceğimiz yarışları, gelecek yıl da Akçalar'da düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Kale, “Türkiye genelinde düzenlenen birçok yarışta kadınlara özel kategoriler açıldı. Kadınlar, bu yıl da yarışlarımıza büyük ilgi gösterdi. Bu da, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Bu yıl yarışlara yaklaşık 200 at katıldı. Bu sayı rekor derecesinde. Yarışlarımıza ilgi gösteren tüm at sahiplerine ve izlemeye gelerek organizasyona destek veren halkımıza teşekkür ediyorum” diye kaydetti.