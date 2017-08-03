Nilüferler çiçek açtı: Ortaya doyumsuz manzara çıktı

Bir çok canlı türünü barındıran ve yaban hayatı geliştirme sahası olarak tescil edilen Acarlar Longozu, nilüferlerin çiçek açmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Pek çok kuş ve endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan longozda nilüferlerin çiçek açtığını öğrenen turistler kilometrelerce yol kat ederek longozu ve nilüferlerin sabah erken saatlerde açıp akşam üzeri kapanan çiçeklerini görmeye geliyor. Ziyaretçiler yürüyüş parkurunda dolaşarak longozu ve nilüferleri ilgiyle inceliyorlar.

Nilüferlerin çiçek açmasıyla birlikte ziyaretçilerin de arttığını söyleyen Acarlar Longozu tesis işletmecisi Cihan Emre, nilüferlerin çiçeklerinin sabah güneş doğarken açtığını, akşam üzeri de kapandığını ifade etti. Longozda çok çeşitli canlı türlerinin olduğunu belirten Emre, "Acarlar Longozu nilüferleri açmaya başladı. Bununla birlikte turizm sektöründe seyretmeye gelen misafirlerimizin sayısı da artmış bulunmakta. Longozumuzda nilüfer haricinde su soğanı ve su menekşesi bitkileri de bulunmakta. Bunun yanı sıra, çok sayıda su bitkisi yaşamakta. Yine, bulunduğumuz bölge kuş göçlerinin geçiş güzergahı olmakla birlikte çok sayıda kuş çeşidi, bölgemizde konaklama yapıp tekrar göçlerine devam etmekte" dedi. Nilüferlerin su geçirmez kumaşın yapıldığı tek nesne olduğunu ve çocuk felci aşısının nilüfer çiçeklerinden alınan tohumlarla yapıldığını söyleyen Emre, longozun işletmecisi olarak yeni aktiviteler ortaya koymanın yanında çevre düzenlemesini de en iyi şekilde yaptıklarını belirterek, dünyadan ve ülkemizden ziyaretçileri Acarlar Longozu’nu görmeye davet etti.

"HER İNSANIN GELİP GÖRMESİ GEREKEN BİR YER"

Longozu ve nilüfer çiçeklerini görmeye Düzce’den gelen Kemal Yavuz da, tatil güzergahı üzerinde bulunan ve çok merak ettiği Acarlar Longozu’nu görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Çok merak ettiğim bir yerdi. Çok güzel, doğayla iç içe. Çiçeklerin açmış hali de çok güzel. Her insanın gelip görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Hayvan çeşidiyle, gölün üstündeki bitki çeşidiyle çok mükemmel, çok güzel bir yer" dedi.

Sadece yerli değil, Araplar başta olmak üzere yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Acarlar Longozu’nu gezmek için Tokat Zile’den gelen Aliye Cenker de, tüm Karadeniz sahilini gezdiğini, Longozu ise bir cennet olarak değerlendirdiğini belirterek "Zile’den çıktık, Amasya, Samsun, Sinop, tüm Karadeniz sahilini gezerek geliyoruz. Fakat burası gerçekten bir cennet. Muhteşem bir yer. Herkesin görmesi gereken bir yer. Ben ilk defa görüyorum. Hep resimlerde görüyordum ama bu kadar güzel olduğunu tahmin edemiyordum. Gerçekten cennet" dedi.

Sakarya il sınırları içerisinde, Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasında bulunan Acarlar Longozu, bölgede yaşayan canlılar için önemli bir yaşam alanıdır. Kuş ve bitki gözlemciliği açısından da ideal yerlerden biri olan Acarlar Longozu, meşe, kızılağaç, dişbudak gibi ağaçların yanı sıra, 200’e yakın kuş türüne de ev sahipliği yapmaktadır.

Metin Nişancık - Mustafa Özdemir