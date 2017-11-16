Nisa Ece İnçke cinayeti davasında sona gelindi

Kağıthane’de boşanmak isteyen eşini defalarca kurşunlayarak öldüren tutuklu sanık Recep İnçke’nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep İnçke cezaevinden getirilirken, Nisa Ece İnçke’nin ailesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına da avukatlar salonda hazır bulundu.

Sanık Recep İnçke, avukatının duruşmaya gelmediği gerekçesiyle kendisine yeni bir avukat atanmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasını mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına gönderdi. Sanık İnçke’nin, kuvvetli suç şüphesi ve üzerine atılı suç için istenen ceza miktarının sınırının yüksek olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası KADEM avukatları ve Nisa Ece İnçke’nin annesi Caziye Ece adliyenin karşısındaki meydanda basın açıklaması yaptı. KADEM avukatları davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtirken, anne Caziye Ece, “Cezanın çok ağır olmasını istiyorum. Kızım gençti, güzeldi. 25 yaşındaydı. Hiçbir suçu yoktu. 2 yıl evli kaldılar. Kızıma sebepsiz yere zulüm ediyordu. Kızımı barışalım bahanesiyle kandırdı ve evden çıkardı. Götürdü, öldürdü” diye konuştu.

KADEM adına açıklama yapan avukat Pınar Hacı Bektaşoğlu, “Kadın ve Demokrasi Derneği adına bugün burada Nisa Ece İnçke davasının müdahili ve takipçisi olarak bulunuyoruz. Nisa İnçke evliliğinin ilk günlerinden itibaren eşinden şiddet gören ve bu nedenle boşanma kararı alan cesur kadınlarımızdan sadece biriydi. Ancak boşanma davası devam ederken,kendisine sürekli olarak şiddet uygulayan eşi tarafından taammüden tasarlanarak vahşice katledildi. Eşini vahşice hislerle tasarlayarak katleden ve buna rağmen her duruşmada sahte gözyaşları ile mahkeme heyetini etkilemeye, iyi hal indirimi almaya çalışan sanığın akıl almaz ifadelerini şaşkınlıkla karşıladığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Bu nedenle KADEM olarak bizler yaşam hakkı elinden alınmış vahşice katledilmiş ve uğurda canlarını yitirmiş tüm kadınların katillerine indirimsiz en ağır cezanın verilmesi ve sanıkların toplumun vicdanını da rahatlatacak şekilde cezalandırılması gerektiğini bir kez daha savunuyoruz ve altını çiziyoruz” dedi.

Başak Akbulut - Murat Horoz