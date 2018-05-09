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Nisan ayında en fazla külçe altın kazandırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları istatistikleri açıklandı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,47, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,20 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Nisan ayında en fazla külçe altın kazandırdı

09 Mayıs 2018 10:07

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 1,75 ve euro yüzde 1,32 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,61, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,62, BIST 100 endeksi yüzde 7,42 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 2,48 ve euro yüzde 2,04 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi yüzde 0,90, DİBS yüzde 1,92, BIST 100 endeksi yüzde 6,75 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Euro üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,60 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,43 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,92 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,47 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri euroda gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,03 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.  

 

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