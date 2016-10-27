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Nişan günü ihanet intihara sürükledi

Türk Hava Yolları’nın 6 yıllık kabin memuru 31 yaşındaki Eda Özdemir’in, ABD New York’ta yaşamına son vermesinin altından aşk acısı çıktı.

Nişan günü ihanet intihara sürükledi

27 Ekim 2016 09:24

İstanbul-New York seferi için gittiği kentte kaldığı otelin tuvaletinde kendini asarak yaşamına son veren Özdemir’in bir yakını, genç kadının 17 ay önce biten ilişkisinin ardından yaşadığı travmayı atlatamadığını, ölmeden 3 saat önce de eski arkadaşıyla yazıştığını ve onu özlediğini söylediğini belirtti.

Habertürk Gazetesi'nden Öznur Karslı'ya konuşan yakın bir akrabası, 6 yıl önce Ankara’dan İstanbul’a giderek THY’de çalışmaya başlayan Özdemir’i ölüme götüren süreci şöyle anlattı: “Eda İstanbul’da tek başına yaşıyordu, maddi sorunu yoktu. Kız kardeşi de THY’de hosteslik yapıyor, bir de yeğeni var. Yeğenini bile 15 gündür görmeye gitmemiş, 1 aydır ailesinin telefonlarına çıkmamış.

ÇOK MUTSUZDU, PLAN YAPTIĞI BELLİ

17 ay önce nişanlısından ayrılmıştı. 4 yıllık bir ilişkiydi. Nişanlandıkları gün erkek arkadaşının telefonunda bir başka kadının mesajlarını görmüş. O olaydan sonra da ilişkileri bitti. Yine de ara sıra görüşüyorlardı dost olarak. Bu intihar kararını bir gecede aldığını sanmıyorum. Son zamanlarda çok mutsuzdu. Bir plan yaptığı belli.

ARAYIP ‘ÖZLEDİM’ DEMİŞ

‘Ölümümden kimse sorumlu değildir’ diye bir de not bırakmış. Polisin elinde olduğu için notu tam öğrenemedik. Ölmeden 3 saat önce eski erkek arkadaşıyla yazışmış, onu özlediğini söylemiş. Bir hafta önce sabaha karşı 4’te aramıştı beni, hayatın kendisine ağır geldiğini söyledi. Telefonda 2 saat konuştuk. Yaşadığı travmayı kaldıramadığını düşünüyorum. Eski nişanlısı da şoka girmiş durumda.”


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