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Nişan hazırlıkları yapan çiftin hayalleri kül oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında, hafta sonu nişan yapacak olan genç çifte ait tüm eşyalar kül oldu. Genç çift yangını gözyaşları içinde izlerken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nişan hazırlıkları yapan çiftin hayalleri kül oldu

22 Aralık 2016 22:10
Nişan hazırlıkları yapan çiftin hayalleri kül oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Çukurbağ Mahallesi Doruk Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ramazan Kaçar ve Osman Kaçar kardeşler evde oturdukları sırada bir anda hafta sonu Ramazan’ın nişan hazırlıkları için aldığı eşya ve takıların olduğu odadan patlama sesi yükseldi. Patlamanın ardından alevlerin yükseldiğini gören iki kardeş önce nişan malzemelerini kurtarmak istese de bir anda büyüyen alevler nedeniyle içeri giremediler. Bunun üzerine evden dışarı iki kardeş, itfaiyeden yardım istedikten sonra apartmandakilerin tek tek kapılarını çalarak binadan çıkmalarında yardımcı oldular.

NİŞAN MALZEMELERİNİN YANMASINI ÇARESİZCE İZLEDİ

Kaçar kardeşler apartman sakinlerinin tahliye edilmesini sağlarken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Bir süre sonra alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri daha sonra evde duman tahliyesi ve soğutma işlemi yaptı. Nişan malzemelerinin olduğu odada çıkan yangının söndürülmesini çaresiz gözlerle izleyen ev sahibi Ramazan Kaçar ise daha sonra eşyalarının tamamen yanıp yanmadığı konusunda itfaiye ekiplerinden bilgi istedi. Ekipler ise odadaki her şeyin yandığını söylemesi üzerine, Ramazan Kaçar uzun süre yanan evini izledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDEKİ KIZ ARKADAŞINI TESELLİ ETTİ

Daha sonra olay yerine gelen Ramazan Kaçar’ın nişanlanacağı Zeynep adlı genç kız ise 3 gün sonra yapacağı nişan öncesinde tüm hazırlıkların yandığını görünce olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Gözyaşları içinde kalan genç kızı, Ramazan Kaçar teselli etti.

Öte yandan Cumartesi günü nişan yapacak olan Ramazan Kaçar’ın Balıkesir’de olan 5 kişilik ailesinin, nişan malzemeleri ile dün gece İzmit’e geldiklerini belirttiler. Balıkesir’den gelen ailedeki anne ve babasının yangından önce camiye gittiği, ablası ve yeğenlerinin ise markete gittikleri ve geldikleri öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gürcan Yılmaz


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