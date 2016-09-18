Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Suruç ilçesinde meydana geldi. Daha önceden bir cinayetten dolayı aralarında husumet bulunan üvey kardeşler, bir yakınlarının Aydın Mahallesi'ndeki nişan töreninde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Salih Ş., üvey kardeşleri Mustafa (40) ve Mehmet Ş.'ye (45) silahla ateş açtı. Ağır yaralanan iki kardeş, kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alarak hastaneye giden kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yerde çok sayıda boş kovan buldu. Polis, üvey kardeşlerini öldüren Salih Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Salih Ş.’nin oğlunun da daha önce üvey bir amcasını öldürdüğü, bu nedenle Salih Ş. ile öz kardeşleri öldürülen Mustafa (40) ve Mehmet Ş. arasında husumet olduğu öğrenildi.

Şinasi İnan