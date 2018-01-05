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Nişan törenine giden aile kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

Adıyaman’da nişan törenine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole uçması sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Nişan törenine giden aile kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı
Nişan törenine giden aile kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı - Foto Galeri

05 Ocak 2018 16:27
Nişan törenine giden aile kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 02 AV 055 plakalı otomobil Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Otomobilden dışarı fırlayan Melek Çelik (35) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü R.Ç. (41) ile A.S.Ç. (4), A.Ç. (16), H.Ç. (12), M.Ç. (10) ve Adile Çelik (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital hastanelerine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Adile Çelik yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.Ç.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza haberini duyarak olay yerine ve hastaneye gelen kazazede yakınları sinir krizleri geçirdi.
Öte yandan, Çelik ailesinin nişan töreni için Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, kaza, nişan

 

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