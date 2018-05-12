Diğer
Kategoriler

Nişana giderken kaza yaptılar: 11 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Nişana giderken kaza yaptılar: 11 yaralı

12 Mayıs 2018 16:34

Edinilen bilgiye göre, Giresun’a nişana gidenleri taşıyan M.Y. yönetimindeki 05 HK 014 plakalı minibüs, Niksar çevre yolunda karşı istikametten gelen R.A. idaresindeki 53 K 2428 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan minibüs sürücüsü M.Y. ile birlikte D.Y., M.Y., N.T., A.Y., G.T., O.T., A.Y., M.E., F.T., F.Y. yaralandı.
Minibüste sıkışan yaralılardan bir kısmı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılırken, yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç