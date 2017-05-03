Nişanlı çift kazada hayatını kaybetti

Konya Ereğli karayolunun 23. kilometresinde meydana gelen kazada, Karapınar ilçesinde bir bankada çalışan İzzetin Öztürk (29), nişanlısı Sevim Ergüner ile beraber düğün alışverişi ve hafta sonu tatili için İzmir’e gitmişti. Düğün alışverişlerini yapan nişanlı çift, Karapınar’a dönerken Öztürk’ün idaresindeki 48 U 662 plakalı otomobil, Karapınar yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu takla atmıştı. Kazada otomobilde bulunan İzzettin Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Sevim Ergüner ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ergüner için İmaret Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde tabutun üzerine, kazada yola savrulan gelinliği örtüldü. Sevim Ergüner'in cenazesi kılınan namazın ardından Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gökten Ceylan