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Nişanlı çifti kaza ayırdı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında, düğün hazırlığı yapan İzzettin Öztürk hayatını kaybederken, nişanlısı Sevim E. ağır yaralandı.

Nişanlı çifti kaza ayırdı

02 Mayıs 2017 12:51

Kaza, sabah saatlerinde Konya Ereğli karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde bir bankada çalışan İzzetin Öztürk (29) nişanlısı Sevim Ergüner ile beraber düğün alışverişi ve hafta sonu tatili için İzmir’de gitti. Düğün alışverişlerini yapan nişanlı çift, Karapınar’a dönmek için yola çıktı. İzzettin Öztürk’ün idaresindeki 48 U 662 plakalı otomobil, Karapınar yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan İzzettin Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Sevim E. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öztürk’ün cansız bedeni kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası araçta Sevim E.'nin düğününde giymek için aldığı gelinliği yürekleri burkarken, çiftten geriye İzzettin Öztürk'ün sosyal medya hesabında Sevgililer Günü'nde nişanlısı Sevim E. için hazırladığı akşam yemeği için paylaştığı video kaldı. 

Mustafa Beşer
 


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