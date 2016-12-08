Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Halk Caddesinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 6 ay önce nişanlısından ayrılan Ramazan B. bunalıma girdi. Bugün öğleden sonra eve gelen yakınları, 18 yaşındaki gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, gencin tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Ramazan B.'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

18 yaşındaki gencin ablası ve yakınları cenaze götürüldüğü sırada sinir krizi geçirdi. İntihar ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu - Zekican Şenkaya

