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Nişanlısını görmeye giderken kaza yaptı: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralı sürücülerden birinin Bozova ilçesindeki nişanlısını görmeye gittiği öğrenildi.

Nişanlısını görmeye giderken kaza yaptı: 9 yaralı

04 Kasım 2017 16:29

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerine Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Karaköprü ilçesine bağlı Kızlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenmeyen 01 SAA 389 plakalı otomobil ile Mehmet Cihan G. yönetimindeki 38 BK 020 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası yolda trafik akışı kontrolü bir şekilde sağlandı.

Kazayı yoldan geçerken fark eden Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de kaza bölgesinde incelemelerde bulunarak, yaralılar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Cevheri, "Kaza oldu, biz de yoldan geçerken fark ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız araba kullanırken biraz daha dikkatli olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şinasi İnan - Ahmet Kaya - Bekir Basmacı

Etiketler: kaza, nişanlı, şanlıurfa

 

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