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Nişanlısının ardından yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu yaşanan kazada nişanlısını kaybeden Sevim Ergüner tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nişanlısının ardından yaşam mücadelesini kaybetti

02 Mayıs 2017 21:30

Kaza, sabah saatlerinde Konya Ereğli karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde bir bankada çalışan İzzetin Öztürk (29) nişanlısı Sevim Ergüner ile beraber düğün alışverişi ve hafta sonu tatili için İzmir’de gitti. Düğün alışverişlerini yapan nişanlı çift, Karapınar’a dönmek için yola çıktı. İzzettin Öztürk’ün idaresindeki 48 U 662 plakalı otomobil, Karapınar yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan İzzettin Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Sevim Ergüner ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ergüner ise kazadan saatler sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Beşer 

Etiketler: kaza, Konya, nişanlı


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